Steuersprechstunde: Diesmal beantworten wir die Frage eines Lesers, der von der Umsatzsteuerpflicht in die Kleinunternehmer-Regel wechseln will. Wir erklären, ab welchem Zeitpunkt dies möglich ist und was sie dabei beachten müssen.Frage: Ich habe im Jahr 2013 eine Photovoltaik-Anlage angeschafft und die Umsatzsteuerpflicht gewählt. Wenn ich als Betreiber einer solchen Photovoltaik-Anlage zur Kleinunternehmer-Regel wechseln will, muss ich dann die beim Kauf der Anlage vom Finanzamt zurückerhaltende Umsatzsteuer wieder an das Finanzamt zurückzahlen? Bisher bekomme ich vom Netzbetreiber zur Einspeisevergütung ...

