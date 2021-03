Der Leitindex SMI verliert am Freitag 1,32 Prozent und schliesst auf einem Tagestief von 10'607,79 Punkten.Zürich - Inflationsängste und steigende Renditen der US-Staatsanleihen haben am Freitag für einen Ausverkauf am Schweizer Aktienmarkt gesorgt. Ermutigende Arbeitsmarktdaten verstärkten die Befürchtungen eines bevorstehenden Kurswechsels in der Geldpolitik. In der US-Wirtschaft wurden im Februar 379'000 neue Stellen ausserhalb der Landwirtschaft geschaffen - deutlich mehr als erwartet worden war.

