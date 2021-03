Die Stimmenden in der Schweiz sagen tendenziell Ja zum Freihandelsabkommen der Efta-Staaten mit Indonesien.Bern - Die Stimmenden in der Schweiz sagen Ja zum Freihandelsabkommen der Efta-Staaten mit Indonesien. Das Abkommen wird gemäss der Hochrechnung des Forschungsinstituts gfs.bern im Auftrag der SRG mit 51 Prozent Ja-Stimmen angenommen. Der Fehlerbereich der Hochrechnung liegt bei plus/minus 2 Prozentpunkten, wie gfs.bern auf Twitter mitteilte. In den jüngsten Umfragen im Auftrag von SRG und "20...

