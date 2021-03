Hapag-Lloyd ist in Afrika weiter auf Wachstumskurs. Heute eröffnete die Reederei ein neues Büro in Kenia. Während das Hauptgeschäft von der Hafenstadt Mombasa gesteuert wird, wird das Unternehmen auch ein Büro in Nairobi, der Hauptstadt des Landes, haben. Foto © Hapag-Lloyd Hapag-Lloyd exportiert vor allem landwirtschaftliche Güter aus Kenia, insbesondere...

