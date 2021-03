"Die Frankenschwäche ist nicht stark genug, um die Gefahr einer importierten Inflation heraufzubeschwören."Der Schweizer Franken hat in den letzten zwei Wochen deutlich an Wert verloren. Der Euro ist in dieser Zeit zum Franken von 1.08 auf 1.11 gestiegen. Eine vergleichbare Abwertung des Frankens zum Euro fand im letzten Juni statt, als der Eurokurs in kurzer Zeit von 1.05 auf über 1.08 anstieg. Damals wurde die Bewegung durch die Stärke des Euro nach dem Beschluss des EU-Corona-Hilfspakets von 750 Mrd.

