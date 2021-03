Der AUD/USD beendete den Freitag mit einem großen Hoch. Weitere Abwärtsbewegungen sind wahrscheinlich, wodurch die nächste wichtige Unterstützung zunächst bei 0,7583/57 liegt, so die Credit Suisse. Wichtige Zitate "Der AUD/USD baute am Freitag seine Abwärtsbewegung aus und schloss ein großes Hoch ab, was darauf hindeutet, dass weitere Schwäche wahrscheinlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...