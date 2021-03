Die Initiative Klimawende Köln will erreichen, dass Rheinenergie ab 2030 ausschließlich Ökostrom liefert, der selbst erzeugt, über PPA erworben oder in Mieterstromprojekten produziert wird. Knapp die Hälfte der für einen Ratsentscheid nötigen Unterschriften hat die Initiative jetzt zusammen.Das Kölner Unternehmen Rheinenergie gehört zu den größten Versorgern Deutschlands. Die Stadt Köln hält 80 Prozent der Anteile, der Rest entfällt auf eine Eon-Tochter. Die Bürgerinitiative Klimawende Köln will das Unternehmen nun zu einem echten Ökostrom-Versorger machen: Per Bürgerbegehren will sie die Stadt ...

