Die wichtigsten Indizes der Wall Street starteten durchwachsen in die neue Woche - Energie- und Finanzwerte verbuchen am Montag starke Gewinne - Tech-Aktien bleiben nach der Eröffnungsglocke im Verlust - Die wichtigsten Aktienindizes eröffneten am Montag gemischt, während die Performance der wichtigsten Sektoren unterschiedlich ausfiel. Zum Zeitpunkt ...

