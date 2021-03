Barnabas Gan, Ökonom bei der UOB Group, kommentiert die kürzlich veröffentlichten Daten zu den Einzelhandelsumsätzen in Singapur. Wichtige Zitate "Die Einzelhandelsumsätze in Singapur fielen im Januar 2021 um 6,1% y/y (-1,8% m/m sa) und fallen damit seit 24 Monaten in Folge." "Die Einzelhandelsumsätze könnten mindestens bis ins erste Halbjahr 2021 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...