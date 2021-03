Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 legt 2,55 Prozent auf 3763,24 Punkte zu.Paris - Mit Rückenwind von der US-amerikanischen Wall Street haben die europäischen Börsen am Montag ihre Kursgewinne ausgebaut. Ins Ziel ging der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx mit plus 2,55 Prozent auf 3763,24 Punkte. Am Wochenende hatte das billionenschwere Konjunkturpaket von Präsident Joe Biden den Senat passiert - und dies kam bei Aktienanlegern gut an trotz der jüngsten Sorgen um steigende...

