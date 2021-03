Der SMI rückt am Montag um deutliche 2,10 Prozent auf 10'830,38 Punkte vor. Es war der kräftigste Anstieg seit gut vier Monaten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat zum Wochenauftakt nur eine Richtung gekannt: nach oben. Mit anziehenden Notierungen an der Wall Street bauten auch die hiesigen Börsen ihre Gewinne im Nachmittagshandel stetig aus. Getragen wurde die gute Stimmung von der Verabschiedung des 1,9 Billionen US-Dollar schweren Konjunkturprogramms der Regierung Biden durch den US-Senat am Wochenende.

