Deutschland importierte 2020 eine Rekordmenge an Frischobst und -gemüse. Was die Menge betrifft, übertraf der Import erstmals die Schwelle von 9 Millionen Tonnen. Das war 1% mehr als 2019. Bezüglich des Wertes sind die Importe sogar um fast 10% auf 12 Milliarden EUR gestiegen, wie ein Bericht von Fruit and Vegetable Facts zeigt. Bildquelle: Shutterstock.com Über die...

Den vollständigen Artikel lesen ...