Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) hat Notfallzulassungen für die Pflanzenschutzmittel Minecto One und Spruzit Neu erlassen. Auf Grundlage des Artikels 53 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 darf das Insektizid Minecto One (Wirkstoff: Cyantraniliprole) zur Bekämpfung des Apfelblütenstechers an Apfel im Zeitraum vom 26. Februar bis zum 25. Juni...

