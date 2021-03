Am 25. Februar hatten wir Sie auf die Trading-Chance mit Commerzbank ISIN: DE000CBK1001 aufmerksam gemacht. Wir hatten getitelt: "Commerzbank: Steigen Sie ein, bevor die Masse die Chance erkennt!" In diesem Artikel hatten wir geschrieben: "Eine Trading-Chance auf Commerzbank hatten wir unseren Abonnenten schon längere Zeit nicht mehr angeboten, aber jetzt könnte es sich vielleicht wieder lohnen die weitere Kursentwicklung im Auge zu haben. Am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...