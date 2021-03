Die Schweizer Konsumenten haben vergangenes Jahr pro Kopf rund fünfeinhalb Kilo Guezli verputzt.Bern - Die Schweizer Konsumenten haben vergangenes Jahr pro Kopf rund fünfeinhalb Kilo Guezli verputzt. Für die Hersteller von sogenannten Dauerbackwaren lief es 2020 deshalb vor allem in der Schweiz gut. Im Ausland waren ihre Waren hingegen weniger gefragt als in den Vorjahren. So nahm der Exportumsatz von Dauerbackwaren - dazu zählen neben Guezli auch Apéro- und Salzgebäck...

