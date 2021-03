Der deutsche Photovoltaik-Hersteller war einst ein Markenzeichen für deutsche Qualität. Nach zwei Insolvenzen ist Solon wieder in Europa aktiv, vor allem auf den privaten und gewerblichen sowie industriellen Dachanlagenmarkt ausgerichtet. Es hält an der gleichen Philosophie fest: überlegene Solarlösungen anzubieten. pv magazine hat mit dem Unternehmen über seine Pläne gesprochen.von pv magazine Spanien Die 1996 gegründete und weltweit bekannte Solon AG kann sich rühmen, einer der ersten Modulhersteller in Deutschland und der Welt gewesen zu sein, und ging bereits zwei Jahre später an die Börse. ...

