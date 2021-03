Wegen der Corona-Pandemie weltweit blieb der Umsatz des süddeutschen Maschinen- und Anlagenbauers unter dem Niveau von 2019. Dennoch gelang ein EBIT-Zuwachs um rund 15 Millionen Euro. Während die Photovoltaik-Sparte schwächelte, baute Manz sein Energiespeicher-Geschäft deutlich aus.Der Umsatz der Manz AG ist im Corona-Jahr um gut 10 Prozent auf 236,8 Millionen Euro gesunken. Dies sei so erwartet worden, hieß es bei der Vorlage der vorläufigen Geschäftszahlen am Dienstag. Die Ergebnisse konnten hingegen deutlich verbessert werden. So stieg das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ...

