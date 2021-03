Die Plattform will durch digitale Handwerkervermittlung die Installation von Photovoltaik-Anlagen, Speichern und Ladesäulen in Deutschland voranbringen. Jetzt beteiligte sich der kürzlich zurückgetretene Sonnen-Geschäftsführer finaziell an dem Start-up und will es auch bei anstehenden Finanzierungsrunden mit Know-how unterstützen.Im Oktober 2020 übergab der Sonnen-Gründer Christoph Ostermann die Geschäftsführung des Photovoltaik-Speicher-Unternehmens an Oliver Koch ab. Danach wollte er sich Zeit nehmen, um sich nach neuen Aufgaben umzusehen. Eine solche scheint er nun gefunden zu haben. Ostermann ...

