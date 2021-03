Deutschlands Unternehmen haben in puncto Flexibilität und Agilität im vergangenen Jahr aufgeholt. Während der Flexibilitätsindex der deutschen Wirtschaft für 2019 noch bei nur durchschnittlichen 3,67 lag, sprang er für 2020 auf starke 4,47 von 6. Ein deutlicher Anstieg, der zeigt, dass die meisten Unternehmen schnell auf die Corona-Krise reagiert haben. Das belegen die aktuellen Zahlen aus dem jüngsten Flexibilitätsmonitor.Der Aurum Flexibilitätsindex ist eine neue, wissenschaftlich fundierte Kennziffer, die den Flexibilitäts- und Agilitätsgrad von Unternehmen bewertet. Entwickelt wurde er von Aurum Interim Management, einem der führenden Interim Management Provider in Deutschland, in Zusammenarbeit mit der CBS International Business School, einer der renommiertesten privaten Hochschulen. Mehr als 500 Führungskräfte und Manager aus der Wirtschaft wurden im Zuge der zweiten Auflage des Flexibilitätsmonitors branchenübergreifend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...