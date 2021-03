Das neue Produkt des japanischen Unternehmens ist vor allem für gewerbliche und industrielle Photovoltaik-Dach- sowie Freiflächenanlagen bestimmt. Dabei setzt Sharp weiter auf M6-Wafer.Sharp hat am Dienstag sein neues Modul "NU-JD445" präsentiert, was nun auch in Deutschland verfügbar sein wird. Das Solarmodul verfüge über 144 Halbzellen der Wafergröße M6 und eine Leistung von 445 Watt bei einem Wirkungsgrad von 20,1 Prozent, teilte das japanische Unternehmen mit. Sharp setze auf eine 9-Busbar-Technologie, was die Module weniger anfällig für Microrisse machen soll. Wie alle Halbzellen-Module des ...

