Das Photovoltaik-Unternehmen hält den deutlich stärkeren Ausbau vor dem Hintergrund des steigenden Strombedarfs durch die Elektrifizierung des Wärme- und Verkehrssektors für dringend geboten. Zudem müssten bürokratische und steuerrechtliche Hürden für den Photovoltaik-Eigenverbrauch beseitigt werden.Die SMA Solar Technology AG hat die Bundesregierung aufgefordert, das Ausbauziel für die Photovoltaik in Deutschland deutlich anzuheben. Bis Ende März - so ein Entschließungsantrag, der parallel zur EEG-Novellierung erfolgte - sollen die Ausbaupfade für die erneuerbaren Energien an die Klimaschutzziele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...