Ab Ende des Jahres sollen die drei Photovoltaik-Kraftwerke als Landwirtschaftsprojekte in der italienischen Region Apulien entstehen. Die Tochtergesellschaft des Energiekonzerns ist als EPC und O&M-Dienstleister für die Photovoltaik-Projekte zuständig.Die Steag Solar Energy Solutions (Sens) plant ab dem Jahresende drei besonders naturschonende Photovoltaik-Kraftwerke mit 244 Megawatt Gesamtleistung in Italien zu realisieren. In der Provinz Foggia in Apulien sollen die Solarparks als Landwirtschaftsprojekte integriert in Olivenhainen realisiert werden, hieß es am Dienstag von der Tochtergesellschaft ...

