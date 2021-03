In der vergangenen Nacht war der Euro zeitweise bis auf 1,1836 Dollar gefallen. Dies war der tiefste Stand seit November.Frankfurt - Der Euro hat sich am Dienstag zum US-Dollar etwas von seinen jüngsten Verlusten erholt und ist zeitweise über die Marke von 1,19 gestiegen. Die Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag mit 1,1891 Dollar gehandelt. Allerdings war der Euro an den vergangenen Tagen merklich unter Druck geraten und hatte Ende Februar noch rund drei Cent höher notiert. Zum Franken rutscht der Euro wieder...

