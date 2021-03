Amazon Fresh ist der erste Lebensmittelverbrauchermarkt, der in Großbritannien (GB / engl. UK) die "Just Walk Out"-Technologie bietet. Der Laden bietet eine Mischung aus Waren des täglichen Grundbedarfs, lokale Favoriten und saisonale Produkte, mit denen Amazon sein "by Amazon"-Angebot einführt. Bild © Amazon Fresh via www.amazon.co.uk Das ist eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...