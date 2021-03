Nicht nur die USA und Europa begegnen in diesem Winter extremer Kälte. Der Nordosten von Mexiko trifft auch extreme Wetterbedingungen an, wo es auf Ende Februar 2021 zugeht. Kräftiger Schneefall und Temperaturen von bis zu minus 10°C in dem Nordosten von Mexiko haben verheerende Auswirkungen auf die Staaten Coahuila, Nuevo Leon und Tamaulipas. Image by Paul Brennan from...

Den vollständigen Artikel lesen ...