In den kommenden Wochen will der Energiekonzern am nördlichsten Pumpspeicherwerk in Deutschland rund 5000 Solarmodule installieren. Eine Photovoltaik-Anlage, die Vattenfall begann, vergangenes Jahr an einem Wasserkraftwerk in Sachsen zu installieren, befindet sich derzeit in der Inbetriebnahme.Vattenfall verfolgt seit 2018 bereits das Projekt "pv@hydro". Dabei geht es um eine intelligente Doppelnutzung von Flächen. Besonders im Fokus stehen für den Energiekonzern dabei bestehende Wasserkraftwerke in Deutschland und den Niederlanden, die sinnvoll mit Photovoltaik-Anlagen ergänzt werden sollen. ...

