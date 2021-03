FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.03.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES ITV PRICE TARGET TO 125 (115) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 575 (500) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES ITV PRICE TARGET TO 112 (95) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES M&G PRICE TARGET TO 238 (200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING TARGET TO 115 (100) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 277 (265) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES M&G PRICE TARGET TO 202 (187) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1900 (1600) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 380 (405) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1035 (1145) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES JOHNSON MATTHEY TARGET TO 3500 (3300) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS IHG PRICE TARGET TO 5175 (5380) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 190 (200) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 296 (284) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES GAMESYS PRICE TARGET TO 1580 (1510) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 4010 (3800) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ULTRA ELECTRONICS PRICE TARGET TO 1793 (1687) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES RAISES FORTERRA PLC PRICE TARGET TO 274 (257) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS HOMESERVE PRICE TARGET TO 1258 (1410) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 10600 (10300) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES UMICORE TO ANALYST FOCUS LIST - ENTFERNT BAE SYSTEMS - LIBERUM RAISES DOMINO'S PIZZA PRICE TARGET TO 250 (180) PENCE - 'SELL' - LIBERUM RAISES FERREXPO TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 500 (180) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1140 (1450) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 265 (245) PENCE - 'BUY' - RPT/GOLDMAN CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 1500 (1520) PENCE - 'CONVICTION BUY' - RPT/GOLDMAN RAISES NETWORK INTERNATIONAL TARGET TO 485 (450) PENCE - 'BUY' - RPT/JPMORGAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 42 (37) PENCE - 'NEUTRAL' - RPT/JPMORGAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 42 (37) PENCE - 'NEUTRAL' - RPT/RBC CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1020 (1075) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/RBC CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1020 (1075) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/RBC CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 1100 (1150) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/RBC CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2400 (2450) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN RAISES ITV PRICE TARGET TO 150 (112) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 440 (460) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1735 (1695) PENCE - 'BUY'



