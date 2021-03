Prof. Dr. Jan Viebig (Oddo BHF): Thematische Schwerpunkte einer langfristigen Anlagestrategie

05.03.2021 -

Impulsgeber Technologie und Demographie

Erfolgreiche Geldanlage setzt ein Bild von der Zukunft voraus. Dabei gibt es Einflüsse wie die Covid-19-Pandemie und die wirtschaftspolitischen Reaktionen darauf, die die nähere Zukunft beeinflussen; es gibt aber auch langfristige Faktoren, die die Entwicklung der Wirtschaft und der Finanzmärkte auf Jahre oder sogar Jahrzehnte prägen können. Wichtige Impulsgeber für diese "Megatrends" sind nach unserer Überzeugung Demographie und die Technologie, die unter dem Druck des Wettbewerbs den wirtschaftlichen Wandel vorantreiben. Im heutigen ODDO BHF Marktausblick wollen wir die nach unserer Überzeugung wichtigsten Entwicklungen beleuchten. Diese finden sich thematisch auch in unserer Anlagepolitik wieder. Unter den Technologien sind es nach unserer Überzeugung vor allem die Nutzung der Cloud, der verstärkte Einsatz von Künstlicher Intelligenz und "Machine Learning" sowie die Entwicklung von APIs (Application Programming Interface), die das Wirtschaftsgeschehen drastisch verändern werden. Für die IT-technologisch weniger versierten einige Erläuterungen: Bei der Cloud ("Datenwolke") handelt es sich um eine IT-Infrastruktur, die meist über das Internet zugänglich ist und über die nicht nur die Speicherung von Daten, sondern auch die Bereitstellung von Software und die Verarbeitung von Daten erfolgt bzw. erfolgen kann. APIs sind Schnittstellen zur Programmierung von Anwendungen, die einen Austausch von Daten zwischen Programmen ermöglichen; ein Beispiel aus dem Alltag ist das Zusammenspiel zwischen Applikationen auf dem Smartphone und Betriebssystemen wie iOS oder Android. Künstliche Intelligenz bezeichnet allgemein den Versuch, menschliches Denken nachzubilden; Machine Learning ist damit ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz, wobei die "Maschine" in vorgegebenen Datenbeständen Muster zu erkennen versucht, auf deren Grundlage die Maschine eigenständig Probleme zu lösen in der Lage ist.

Die zweite wichtige Entwicklung ist demographisch: Der Anteil der technikaffinen Bevölkerung nimmt beständig zu. In den USA ist der Bevölkerungsanteil der Baby Boomer - also der zuletzt dominierenden Nachkriegsgeneration 1946-64 - mittlerweile kleiner als der der "Millenials" (1981-96); die "Generation Z" (1997-2012) dürfte die "Boomer" in den nächsten Jahren und in rund 15 Jahren auch die Millenials überholen. Spätestens die Kohorte der Generation Z ist mit der digitalen Welt aufgewachsen und begreift sie als elementaren Teil ihres Lebensraums. Die Covid-19-Krise und die soziale Distanzierung haben zu einer beschleunigten Annäherung auch der weniger jungen Bevölkerung an digitale Angebote beigetragen. Der Online-Handel erlebte einen Quantensprung, ebenso Kommunikationsangebote wie Videokonferenzen, die Nutzung vorn Streaming-Angeboten für Filme und Spiele oder Online-Angebote für Schule/Ausbildung, Fitness oder Gesundheitsvorsorge. Warum sind diese Entwicklungen so relevant? Vor allem deshalb, weil in der Cloud praktisch alle Daten zusammengeführt werden (können) und damit im Prinzip global verfügbar sind. Mit entsprechenden Applikationen und Schnittstellen lassen sich praktisch "über Nacht" Produkte und Prozesse gestalten, durch die wirtschaftliche Abläufe verändert und bestehende Geschäftsmodelle wirtschaftlich ins Abseits gestellt werden (können). Gleichzeitig wird die Vernetzung oder "Konnektivität" der Menschen immer enger. So nimmt beispielsweise die Durchdringung mit Smartphones rasch zu: Innerhalb einer Dekade ist die Verbreitung von 6% auf mittlerweile 49% der Weltbevölkerung gestiegen.

Zudem erlaubt der Ausbau des Breitbandnetzes und, perspektivisch, der Übergang zum 5G-Netz wesentlich höhere Datenmengen und Übertragungsgeschwindigkeiten. Und drittens nimmt die Nutzung von sozialen Medien zu, so dass die Nutzer - beispielsweise für Werbezwecke - erreichbar sind. Die aktuellsten Zahlen besagen, dass mittlerweile mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung, 4,2 Milliarden Menschen, über soziale Medien verbunden sind.

