Neues Weiterbildungsangebot für Personen mit beruflichem Interesse an der Energiewende: Die FernUniversität in Hagen und das Fraunhofer UMSICHT haben mit DYNERGY einen berufsbegleitenden Zertifikatskurs entwickelt, der interdisziplinäres Know-how in den Bereichen erneuerbare Energien, Sektorenkopplung und Systemdynamik vermittelt. Wer Energie- und Produktionssysteme für hochvolatile Märkte und entsprechende Rahmenbedingungen gestalten möchte, braucht systemdynamische Kenntnisse zur Analyse, Gestaltung ...

