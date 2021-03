Erstmals werden damit Grenzwerte für das Recycling von Solarmodulen festgelegt. Die Photovoltaik-Produkte sind ebenso Teil der geplanten Novellierung der Verordnung für Elektro- und Elektronik-Altgeräte wie Batteriespeicher.Das Bundeskabinett hat auf seiner Sitzung am Mittwoch den "Entwurf einer Verordnung über Anforderungen an die Behandlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten" aus dem Bundesumweltministerium beschlossen. Erstmals sind Solarmodule in dieser Elektro- und Elektronik-Altgeräte-Behandlungsverordnung enthalten. Dabei werden Vorgaben für das Recycling der ausgedienten Photovoltaik-Produkte ...

