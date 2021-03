Der EUR/JPY baut seine Gewinne vom Dienstag über der 129,00 aus - Das nächste Ziel ist das Jahreshoch in der Nähe der 130,00 - Der EUR/JPY baut seine wöchentliche Erholung am Mittwoch über der 129,00 aus. Während eine weitere Konsolidierung in nächster Zeit wahrscheinlich ist, scheinen die Bullen weiterhin die Kontrolle zu haben. Das Ziel sind die ...

