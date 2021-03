Punter, bis November 2020 Global Head of Marketing & Partner Management bei Appway, übernimmt die neu geschaffene Position per 15. März.Zürich - Das Schweizer Software-Unternehmen AdNovum holt mit Andreas Punter einen ausgewiesenen Experten in digitalem Marketing, Marketing Automation und digitaler Lead-Generierung an Bord. Durch die neu geschaffene Position des Chief Marketing Officers stärkt AdNovum den Bereich Marketing and Communications und unterstützt damit die strategische Fokussierung auf Kunden und vertikale Märkte.

