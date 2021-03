In einer weithin erwarteten Entscheidung hat die Bank of Canada (BoC) am Mittwoch bekannt gegeben, dass sie ihren wichtigen Leitzins nach der März-Sitzung unverändert bei 0,25% belassen hat. Wichtige Punkte aus dem Statement, zusammengefasst von Reuters "Das derzeitige Niveau des Leitzinses wird beibehalten, bis das Inflationsziel nachhaltig erreicht ...

