Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch nach schwächerem Beginn im Plus abgeschlossen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch nach schwächerem Beginn im Plus abgeschlossen. Rückenwind gab es in der zweiten Tageshälfte von Inflationsdaten aus den USA. Diese hätten sich in etwa so wie erwartet entwickelt und somit Zinsängste vorerst in den Hintergrund gedrängt, hiess es. Dem Schweizer Leitindex SMI gab vor allem das Kursplus des Schwergewichts Roche Auftrieb...

Den vollständigen Artikel lesen ...