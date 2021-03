Washington - Der US-Kongress hat das 1,9 Billionen schwere Konjunkturpaket in der finalen Fassung verabschiedet. Das Repräsentantenhaus stimmte der Finanzspritze am Mittwochnachmittag (Ortszeit) mit 220 Ja-Stimmen gegen 211 Nein-Stimmen zu, nachdem vergangenen Samstag bereits der Senat grünes Licht gegeben hatte.



Damit kann US-Präsident Joe Biden die Hilfen mit seiner Unterschrift endgültig auf den Weg bringen. Es würde eine weitere Runde von Direktzahlungen für viele US-Bürger bedeuten, eine Ausweitung der Arbeitslosenunterstützung und Milliarden von Dollar, um Coronavirus-Impfstoffe zu verteilen und Schulen, Staaten und kleine Unternehmen, die während der Pandemie in Not geraten waren, zu entlasten.

