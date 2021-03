China stellt die Welt mit seiner Mandarinen-Produktion in den Schatten: enorme 21.687.000 Tonnen (Durchschnitt der letzten sechs Jahre). In den Statistiken, die in dem wöchentlichen Newsletter von Justin Chadwick von der Vereinigung der Zitruserzeuger (Citrus Growers Association, CGA) von Südafrika präsentiert wurden, sieht die Mandarinen-Produktions-Rangliste so aus: Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...