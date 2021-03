Special Fruit ist stolz bekannt zu geben, dass es zu den Unternehmen gehört, die in der Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV) vereint sind, die von IDH, the Sustainable Trade Initiative, aufgestellt und betreut wird, die ihre neue Nachhaltigkeitsstrategie für 2025 gestartet hat. Special Fruit wird gemeinsam mit den anderen Unternehmen aktiv zu einer nachhaltigeren...

Den vollständigen Artikel lesen ...