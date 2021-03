Im Februar 2021 transportierte Le Shuttle Freight 99.787 Lkw, ein Rückgang von 24% im Vergleich mit Februar 2020 in einem Markt, der noch von den Anpassungen an die neuen Nach-Brexit-Verwaltungsregelungen gekennzeichnet ist, aber mit einem Trend in Richtung Normalisierung. Das berichtete Getlink basierend auf seinen Zahlen für den Shuttle-Verkehr GB (Shuttle Traffic UK) für Februar...

