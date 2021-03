Dem Philippinischen Zoll zufolge sind die Bananenexporte von den Philippinen 2020 um 15% gegenüber 2019 gesunken. 2019 war in der Tat ein besonders gutes Jahr, da die 4,4-Millionen-Tonnen-Marke übertroffen wurde. Letztendlich beendete der philippinische Bananensektor mit 3,7 Millionen Tonnen Export ein sehr gutes Jahr, so sagte das Zentrum für Internationale Kooperation in...

Den vollständigen Artikel lesen ...