Der Goldpreis (XAU/USD) knüpfte an die Korrekturrallye vom Dienstag an und pendelte sich am Mittwoch oberhalb der 1725 $ ein. Das gelbe Metall stabilisiert sich bisher am Donnerstag auf höherem Niveau, während er im Vorfeld der Rede von US-Präsident Biden weitere Gewinne anstrebt, berichtet Dhwani Mehta von FXStreet. Wichtige Zitate "Die Bullen scheinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...