Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag im frühen Handel zunächst leicht abwärts.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag im frühen Handel zunächst leicht abwärts. Trotz der überwiegend freundlichen Vorgaben aus Übersee dürften sich die Investoren erst einmal zurückhalten, sind sich Händler einig. Im Fokus stehe ganz klar die Sitzung der EZB am Nachmittag. Bis dahin dürften sich die Anleger nicht aus der Deckung wagen. Dabei dürfte der EZB-Rat vor allem...

Den vollständigen Artikel lesen ...