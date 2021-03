Allgemein werden von der EZB keine Zinsänderungen oder Änderungen an den Kaufprogrammen für Anleihen erwartet.Frankfurt - Der Euro hat am Donnerstag vor der Veröffentlichung geldpolitischer Beschlüsse der Europäischen Zentralbank (EZB) zugelegt. Am Vormittag wird die Gemeinschaftswährung mit 1,1963 US-Dollar gehandelt. Das ist etwa ein halber Cent mehr als am Morgen. Zum Franken gibt der Euro dagegen etwas nach und kostet aktuell 1,1074 nach von 1,1095 Franken am Morgen. Der US-Dollar sinkt auf 0...

