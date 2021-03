Bis Ende des Jahres soll das Projekt in den Niederlanden fertiggestellt sein. Die schwimmende Photovoltaik-Anlage ergänzt eine Freiflächenanlage, die ebenfalls vor Ort von RWE gebaut wird.RWE hat den Bau seiner ersten schwimmenden Photovoltaik-Anlage angekündigt. Das Projekt wird auf einem See in der Nähe des Kraftwerk Amer Geertruidenberg in der niederländischen Provinz Noord-Brabant realisiert. Insgesamt 13.400 Solarmodule sollen dafür zu Wasser gelassen werden, wie der Energiekonzern am Donnerstag mitteilte. Die Leistung der schwimmenden Photovoltaik-Anlage betrage 6,1 Megawatt. Die Installation ...

