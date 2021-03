Berlin - Die Ethikrat-Vorsitzende Alena Buyx hat mit Blick auf ein fehlendes zentrales Impfregister die Korrektur bestehender "Dysfunktionalitäten" angemahnt. "Eins ist sicher, dass wir ein zergliedert und sehr kompliziertes Gesundheitssystem haben", sagte Buyx der RTL/n-tv-Redaktion.



"Das wussten wir immer. Aber jetzt sieht man es an solchen Schaltstellen." Beim Thema Datenschutz, bei der digitalen Verfolgung von Infektionsketten und dem Management von Kontakten mahnte die Wissenschaftlerin ein mutigeres Vorgehen an. "Eine gute, sichere, aber auch smarte Datenschutz-Strategie ist ganz wichtig. Wir Deutschen sind berühmt für unseren sehr starken Datenschutz und ich glaube, da müssen wir wirklich ein paar Schritte gehen, um da noch besser zu werden", so Buyx.

