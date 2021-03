Auf einer Pressekonferenz haben Regierungsvertreter in Wien ihre neuen Pläne präsentiert. Photovoltaic Austria kündigte an, die Pläne für das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz genau zu prüfen, sobald der finale Entwurf für das Gesetz tatsächlich vorliegt.Die Erneuerbaren- und speziell die Photovoltaik-Branche in Österreich wartet seit Monaten darauf, dass das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz - kurz EAG - endlich beschlossen wird. Mitte September 2020 präsentierte der Ministerrat erstmals seine Pläne, wie er die Energiewende in Österreich voranbringen will. Photovoltaic (PV) Austria sprach danach von einem ...

