Mönchengladbach - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat den Vertrag mit Innenverteidiger Nico Elvedi verlängert. Das teilte der Verein am Donnerstag mit.



Der 24 Jahre alte Schweizer Nationalspieler unterschrieb einen bis Juni 2024 datierten Kontrakt. "Wir freuen uns sehr über diese Vertragsverlängerung von Nico", sagte Borussia-Sportdirektor Max Eberl. "Er ist seit Jahren eine feste Größe und absoluter Stammspieler in unserer Mannschaft und zählt für mich zu den besten Innenverteidigern der Bundesliga." Elvedi war im Sommer 2015 als 19-Jähriger vom FC Zürich nach Gladbach gewechselt und entwickelte sich rasch zum Stammspieler.



Insgesamt lief der Abwehrspieler bis dato in 196 Pflichtspielen für den Bundesligisten auf, in denen er zehn Treffer erzielte.

