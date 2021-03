Der Bundesverband Photovoltaic Austria sieht darin einen wichtigen Schritt in Richtung Solar-Revolution und will den überarbeiteten Gesetzesvorschlag nach Vorliegen auf Mark und Nieren prüfen. Nach vielen Monaten des Wartens haben Vizekanzler Werner Kogler, Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Staatssekretär Magnus Brunner unter dem Thema "Energiewende in Österreich" die Grundzüge vom neuen Entwurf vom Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) vorgestellt. Diesen wichtigen Schritt hatte die gesamte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...