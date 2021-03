2020 stand ganz im Zeichen der Transformation des Schweizer Unternehmens vom Photovoltaik-Anlagenbauer zum Zell- und Modulproduzenten. Mittlerweile sucht Meyer Burger bereits nach Personal für seine neuen Fabriken in Freiberg und Bitterfeld-Wolfen, die im Mai mit der Produktion beginnen sollen.Die Meyer Burger Technology AG sieht sich voll auf Kurs, ihre Transformation von einem Photovoltaik-Anlagenbauer zu einem Modul- und Zellproduzenten in den kommenden Monaten erfolgreich abschließen zu können. "Die Zellfabrik und die Modulfabrik sollen planmäßig Ende Mai eröffnet werden", hieß es am Donnerstag ...

