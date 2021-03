Insgesamt erzielte Stadler einen Umsatz von 3,08 Milliarden Franken. Das sind lediglich 4 Prozent weniger als der Rekordumsatz des Vorjahres.Bussnang - Die Coronakrise hat den Zughersteller Stadler Rail im vergangenen Jahr zeitweise heftig gebremst. Einen Teil des Einbruchs aus den ersten sechs Monaten konnten die Ostschweizer im zweiten Halbjahr wettmachen. Und 2021 will der Konzern den Rückstand ganz aufholen. Insgesamt erzielte Stadler einen Umsatz von 3,08 Milliarden Franken, wie der Bahnhersteller am Donnerstag in einem Communiqué...

