Brüssel - Der Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson ist in der Europäischen Union zugelassen. Die EU-Kommission traf am Donnerstag die formale Entscheidung, nachdem die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) zuvor eine entsprechende Empfehlung abgegeben hatte.



"Es kommen sicherere und effektivere Impfstoffe auf den Markt. Wir haben gerade die Verwendung des Impfstoffs von Johnson & Johnson in der EU genehmigt, nachdem die EMA eine positive Bewertung abgegeben hat", schrieb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) am Donnerstagnachmittag auf Twitter. Es ist der vierte Impfstoff, der in der EU zugelassen wird, wobei der Wirkstoff von Johnson & Johnson der einzige ist, der nur einmal verimpft werden muss, um die volle Wirkung zu entfalten. Zudem kann er ähnlich wie das Mittel von Astrazeneca lange bei normalen Kühlschranktemperaturen gelagert werden.



Die EU-Kommission hat bisher 200 Millionen Dosen von Johnson & Johnson bestellt, wovon 55 Millionen im zweiten Quartal geliefert werden sollen. Zuletzt hatte es aber Berichte über mögliche Lieferschwierigkeiten gegeben.

